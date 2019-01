To je popolna neumnost, zakonodaja je glede tega nevtralna. Pravi celo, da mora vlada določene pogoje zagotoviti le v primeru, da ravnanje z odpadno embalažo organizira v okviru konkurence. Če jo organizira na način ene družbe za ravnanje z odpadno embalažo, ni potrebe po izogibanju navzkrižjem interesov, zagotavljanju transparentnosti lastnikov, ustanovitvi posebnega telesa za nadzor sistema, kot ga imajo v Avstriji. Tudi v Nemčiji smo ustanovili zasebni sklad z vladnimi pooblastili in okoli 40 ali 50 zaposlenimi, katerih delo je zgolj nadzor konkurence, da na področju ravnanja z odpadno embalažo ni divjega zahoda.

Prepričan sem, da je ena shema najučinkovitejši način ravnanja z odpadno embalažo. Naloga sistema je podpirati in financirati zbiranje, sortiranje in recikliranje embalaže, komuniciranje in izobraževanje ter pomoč podjetjem, da proizvajajo bolj trajnostno embalažo. Največji strošek tega sistema sta zbiranje odpadne embalaže in komuniciranje. V Sloveniji stroške zbiranja trenutno nosijo komunale, a v prihodnje družbe za ravnanje z odpadno embalažo teh odpadkov ne bodo več smele dobivati brezplačno. Proizvajalci embalaže bodo morali po novi zakonodaji kriti najmanj 80 odstotkov stroškov zbiranja. Ta strošek skupaj s stroškom komuniciranja pa predstavlja 80 odstotkov vseh stroškov sistema ravnanja z odpadno embalažo. Če si družbe razdelijo te stroške (ker morajo skladno s številom svojih zavezancev prevzeti sorazmerni del bremena, op. p.), lahko teoretično med seboj tekmujejo pri preostalih 20 odstotkih stroškov.

Od kod pa naj v konkurenčnem sistemu, kjer podjetja tekmujejo za teh nekaj odstotkov prihrankov, pride denar za investicije v raziskave in razvoj? V inovacije danes vlagajo družbe, ki delujejo kot edine družbe za ravnanje z odpadno embalažo v svoji državi. Ne vem, ali ima katera od družb v Sloveniji finančno zaledje za takšne projekte.

Kljub temu pa imate enega najboljših sistemov zbiranja v Evropi. Škoda je, da se pri njem tudi konča. Imate infrastrukturo in s tem osnovo za dober sistem, le popraviti ga morate.

Jaz pa mislim, da je z eno samo shemo veliko lažje vzpostaviti transparentnost. Kajti v konkurenčnem sistemu je večina številk poslovna skrivnost. Ena sama družba lahko pokaže vse podatke, vključno s količinami, stroški in tarifami. Vsi proizvajalci družbi storitve plačujejo po enaki tarifi in torej ni diskriminacije med majhnimi in velikimi podjetji. Za slednja so danes tarife pogosto občutno nižje, čeprav na trg dajejo povsem enako embalažo kot majhna. To ni smisel principa razširjene proizvajalčeve odgovornosti. Tarife bi morale biti odvisne od vrste embalaže, ne od količin. Z eno družbo so možnosti za transparentnost veliko večje, res pa je, da jih mora znati vlada uveljaviti in zahtevati ustrezno poročanje.

V teoriji ravnanje z odpadno embalažo lahko organizira vlada in uvede neko dajatev. Vendar v tem primeru ne govorimo o razširjeni proizvajalčevi odgovornosti, temveč o davčnem sistemu.

Po novi zakonodaje ne. Madžarska, Hrvaška in Danska bodo morale svoje sisteme spremeniti. Danci se na to že pripravljajo in raziskujejo najboljše tuje prakse, ki bi ustrezale njihovim razmeram. Vendar ne mislite, da jim ni hudo opustiti davčnega sistema, ki so ga uporabljali 20 let.

Deloval je zato, ker se je davek stekal v državni proračun, lokalne oblasti pa so vso odpadno embalažo razen plastenk in pločevink sežgale. Po novem bo treba tudi preostalo embalažo ločevati, kar je veliko dražje. Država ne želi povišati davka, zato je toliko bolj smiselna uvedba razširjene proizvajalčeve odgovornosti.

EU ni dvignila le zahtev za recikliranje, temveč je spremenila tudi način poročanja o izdani embalaži in točko, na kateri bomo po novem merili stopnjo recikliranja.

Postopek je tak, da odpadno embalažo najprej zberemo in nato pošljemo v sortirnico na prebiranje različnih vrst embalaže. Vsako posamezno vrsto nadalje pošljemo naprej ustreznemu podjetju v reciklažo. Stopnjo recikliranja zdaj določamo glede na količino posamezne vrste embalaže, ki smo jo poslali v reciklažo. No, obstajajo tudi države, ki stopnjo recikliranja še vedno določajo glede na količino zbrane embalaže, čeprav to ni več dovoljeno. Kajti že v količinah embalaže, ki vstopi v sortirnico in iz nje izstopi, so velike razlike. EU pa se je odločila točko merjenja po novem premakniti še bolj na konec procesa, v sam reciklažni obrat. To pomeni, da boste lahko denimo celoten tetrapak v izračunu upoštevali le, če boste reciklirali vse tri komponente – plastiko, aluminij in pokrovček. Če boste predelali le plastiko, bo morala biti stopnja recikliranja ustrezno nižja. V takšnih okoliščinah bo res pravi izziv doseči 50-odstotno recikliranje, ločeno bo treba zbrati vsaj 70 do 80 odstotkov embalaže.

Še toliko bolj so ti podatki neverjetni, ker v nasprotju s Slovenijo v mnogih državah sploh nimajo ustrezne infrastrukture za zbiranje embalaže. V mnogih državah tudi ne vedo, koliko embalaže je dane na trg. V Bolgariji je po mojih informacijah najmanj 40 odstotkov zastonjkarjev, podjetij, ki ne priglašajo izdane embalaže nikomur in za ravnanje z njo ne plačujejo nič.

Zdaj si pa predstavljajte, kaj se bo zgodilo, ko bo treba uvesti razširjeno odgovornost proizvajalcev za vso embalažo. Stopnje recikliranja bodo drastično padle.

Mislim, da bo evropska komisija ravnala podobno kot pri izpolnjevanju ciljev na področju komunalnih odpadkov. Že zdaj vemo, da kar polovica držav ne bo izpolnila zahtev do leta 2020. Komisija je ugotovila, da za zdaj nima smisla sprožati sodnih postopkov proti njim in zahtevati denarnih kazni, ampak je začela v države pošiljati ekspertne misije, ki pomagajo pri reševanju problemov.

Priča bomo velikemu premiku v reciklabilnosti embalaže, vendar bo treba pojem definirati na novo. Doslej smo za reciklabilno šteli vso embalažo, ki bi jo lahko reciklirali vsaj v teoriji. Toda v teoriji je mogoče reciklirati vse, gre samo za vprašanje denarja. Zdrav razum tako pravi, da bi morali za reciklabilno šteti tisto embalažo, ki jo je mogoče zbrati in se jo zbere, ki jo je mogoče sortirati in jo sortiramo, zanjo pa mora obstajati tudi trg. Vse druge embalaže ne bi smeli več poimenovati reciklabilna. To bo povsem spremenilo podobo izdelkov, potrebna bo vrsta novih rešitev.

Čas kreativnega poročanja se izteka, družbe za ravnanje z odpadno embalažo bodo morale nehati iskati zakonske luknje in začeti delati.