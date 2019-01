Na azijskem prvenstvu v nogometu v Združenih arabskih emiratih se končuje predtekmovalni del po skupinah. Reprezentance so bile razdeljene v šest skupin s po štirimi ekipami, v osmino finala napredujeta prvi dve iz vsake skupine in še štiri najboljše tretjeuvrščene. V vseh skupinah so že znane reprezentance na prvih dveh mestih. To so v skupini A Združeni arabski emirati in Tajska, v skupini B Jordanija in Avstralija, v skupini C Kitajska in Južna Koreja, v skupini D Iran in Irak, v skupini E Katar in Savdska Arabija ter v skupini F Uzbekistan in Japonska. Kot tretjeuvrščena reprezentanca je napredoval še Bahrajn.

Prvenstvo ima tudi slovenski pridih. Član reprezentance Palestine je tudi 32-letni Ljubljančan Jaka Ihbeisheh, igralec slovenskega drugoligaša Brava iz Ljubljane, katerega oče je Palestinec. Na azijskem prvenstvu pred štirimi leti v Avstraliji je bil na tekmi proti Jordaniji (poraz 1:5) tudi strelec prvega gola palestinske reprezentance na velikih tekmovanjih. Palestina je na letošnjem prvenstvu remizirala s Sirijo in Jordanijo (obakrat 0:0) in izgubila z Avstralijo (0:3).

Srečko Katanec v vlogi selektorja za zdaj uspešno vodi Irak. V prvem krogu je premagal Vietnam s 3:2, potem ko je zaostajal z 1:2 in so zmagoviti gol dosegli v 90. minuti iz prostega strela, v drugem pa Jemen s 3:0, kar je povzročilo evforijo med navijači v Bagdadu. Danes ob 17. uri Irak čaka vroč sosedski derbi z Iranom za prvo mesto v skupini D. Iranu, ki je v vlogi favorita, za prvo mesto v skupini zadostuje že remi, saj ima boljšo razliko v golih – Iran 7:0, Irak 6:2.

»Izpolnili smo najpomembnejši cilj, da smo se uvrstili v izločilne boje. Zdaj nas čaka povsem drugačna tekma, kot sta bili prvi dve. Iran je na papirju najtežji tekmec v skupini. Vem, kaj nas čaka in kako se lotiti tekme. Naša igra morala biti še bolj agresivna in učinkovita,« je pred klasičnim azijskim derbijem povedal 55-letni Ljubljančan Srečko Katanec, ki mu pri vodenju reprezentanca pomagata rojaka Aleš Čeh in Nihad Pejković (trener vratarjev). Pomemben člen v ekipi Iraka je branilec Ali Adnan, soigralec Josipa Iličića v Atalanti, kjer pa večinoma greje klop za rezervne igralce.

Iran vodi izkušeni trenerski maček, 65-letni Portugalec Carlos Queiroz, ki mu nogometna vlada v Teheranu zelo zaupa, saj je v vlogi selektorja že od leta 2011. »Zmage so najboljše zdravilo v nogometu. Zelo sem zadovoljen s prikazanim, saj so fantje dosegli dve zmagi, zabili sedem golov in nobenega prejeli. Upam, da bo tako tudi naprej,« je zadovoljen Carlos Queiroz, ki je pod hudim pritiskom pričakovanj navijačev. Iran je trikratni azijski prvak, a nazadnje je bil pred 43 leti. Tekma med sosedoma Iranom in Irakom, ki sta bila v brutalni zalivski vojni med letoma 1980 in 1998, je vsaj tako nabita s čustvi, kot so na Balkanu tekme med Srbijo in Hrvaško.