Trener nima vpliva na politiko kluba

Ni manjkalo veliko, pa bi košarkarji Olimpije v četrtfinalu pokala izpadli proti Rogaški in tako zaostali za enim glavnih ciljev sezone. Ljubljančane je proti Slatinčanom v zaključku rešila predvsem sreča. Če bi se razpletlo drugače, ni nemogoče, da bi vodstvo kluba poseglo po novi menjavi trenerja. Saša Nikitović si je tako kupil dodatni čas na klopi Olimpije. Zmaji bodo danes na delu v Fibini ligi prvakov, ko bodo v 11. krogu ob 20.30 gostili belgijski Oostende. To bo za njih že osma tekma v le 13 dneh. Nikitović nam je v pogovoru opisal, kakšne napore prestaja njegovo moštvo in kaj trenerski štab počne, da iz igralcev potegne največ, kar lahko.