Govedina po burgundsko s krompirjem po vojvodinjino

Sestavine

Potrebujemo 600g goveje prednje krače brez kosti (ali drugi čim kakovostnejši kos govedine), 100g prekajene slanine, 350g šalotk, 20 kukmakov (v sezoni pa raje mlade kostanjevke), 2 stroka česna, 1 žlico paradižnikove mezge, 20g masla, buteljko aromatičnega suhega rdečega vina (burgundec), morsko sol, sveže zmleti poper, 4 vejice rožmarina, 2 vejici timijana, 5 vejic peteršilja, 5 lovorovih listov. Za prilogo (krompir po vojvodinjino) še 0,5kg krompirja, 50g masla, morsko sol, sveže zmleti poper, muškatni orešček, 3 jajca.

priprava

Šalotke olupimo in operemo. Pripravimo si zeliščni šopek. Operemo in osušimo rožmarin, timijan, peteršilj in lovorove liste. Vse skupaj z vrvico povežemo v šopek. Meso operemo pod tekočo vodo in ga temeljito obrišemo. Narežemo ga na za grižljaj velike kose. Slanino narežemo na manjše koščke. Gobe pod tekočo vodo operemo, očistimo in prerežemo na pol. Česen olupimo in operemo. Meso začinimo s soljo in poprom. Na kuhalnik pristavimo večjo kozico in v njej stalimo maslo. Na njem z vseh strani popečemo meso, na vsaki strani ga pečemo po štiri minute. Dobro je, da kozica ni prepolna, zato je bolje, da meso pečemo v manjših porcijah. Pečeno odstavimo na krožnik. V isto kozico, v kateri smo ravnokar popekli meso, stresemo narezano slanino, šalotke, gobe, česen in zeliščni šopek. Vse skupaj na zmerni temperaturi pražimo toliko časa, da šalotke rahlo porjavijo. Dodamo paradižnikovo mezgo in pokrito dušimo dve minuti. Nato v kozico dodamo meso in ves sok, ki ga je spustilo. Prilijemo vino in 1dl vode ter vse skupaj zavremo. Dobro premešamo in postrgamo po dnu, če se je kaj prijelo. Pečico segrejemo na 130 stopinj Celzija in vanjo postavimo pokrito kozico ter vse skupaj kuhamo tri ure. Med kuhanjem v pečici jed večkrat premešamo. Pripravljeno jed pokusimo ter po želji solimo in popramo.

V zadnji uri kuhanja govedine pripravimo krompir. Olupimo ga in narežemo na kocke ter v osoljeni vodi skuhamo do mehkega. Dobro ga odcedimo in pustimo, da izhlapi odvečna vlaga. Gladko ga pretlačimo v pire in dodamo maslo. Začinimo s soljo, poprom in muškatnim oreščkom, premešamo in pustimo, da se ohladi. Ohlajenemu postopoma dodajamo žvrkljana jajca ter zamešamo povsem gladko, dokaj gosto maso. Predevamo jo v brizgalno vrečko z zvezdastim nastavkom in jo v lepih kupčkih nabrizgamo na s papirjem za peko obložen pekač. 10–15 minut pečemo v pečici, ogreti na 200 stopinj Celzija, do zlato rjave barve.

Govedino serviramo na ogrete krožnike, ob rob pa priložimo pečene kupčke krompirja.