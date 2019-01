Slovenski strateški turistični ponudbi sta prirejena infrastruktura v obliki hotelskih sob, apartmajev, stanovanj in sob za airbnb ter ustroj športno-kulturnih udejstvovanj in glasbeno-kulinaričnih festivalov, ob boku katerih se v prehranjevalnem smislu najraje prisega na kombinacijo čevapčičev, piva, kalamarov in vinskih radosti v plastičnih kozarcih. A kljub temu tudi pri nas obstajajo izjeme. Tako v arhitekturno-oblikovalskem kot v vinsko-kulinaričnem smislu.

Villa Nena – velnes in šesthodni zajtrk

Ena zadnjih tovrstnih turističnih zmogljivosti, ki gostom ne ponuja samo prenočitev, je zrasla v Kranjski Gori. Butični hotel Villa Nena je vrata odprl novembra. Predvsem za goste, ki si želijo nekaj posebnega, pravi vodja hotela Alojzij Prosen. Zato imajo poleg klasičnih hotelskih sob za svoje goste na razpolago še razkošen velnes, šesthodni zajtrk, sestavljen iz najboljših dobrot iz regije, ter prestižno vinsko karto, ki je verjetno ena najdražjih v državi. »Zame je Kranjska Gora mali St. Moritz, zato pričakujem, da bodo tudi k nam začeli prihajati gostje, ki jih ne zanima samo smučanje pozimi in pohodništvo in kolesarjenje poleti, ampak tudi presežki v obliki dobrega počutja,« je prepričan Alojzij Prosen.

Kranjska Gora ima potencial, da bodo začeli prihajati tudi gostje, ki imajo večjo kupno moč in ne hodijo samo v igralnico. Pa ne samo iz Ljubljane, bližnje Avstrije in Italije, ampak tudi iz držav nekdanje Jugoslavije, za katere še vedno pomeni nostalgijo po starih dobrih časih. In Rusi, ki pri nas po Portorožu in Rogaški Slatini vedno bolj spoznavajo tudi Kranjsko Goro. Predvsem poleti. Tudi zato so se v hotelu Nena orientirali na vinsko ponudbo, s katero se v Sloveniji lahko pohvalijo le še v hotelu Kempinski v Portorožu. »Na karti imamo najboljše, kar obstaja na svetu na področju vinske ponudbe. Petrus, Château Cheval Blanc, Château Margaux, Château Lafite Rothschild, Château Haut-Brion, ob še drugih prestižnih italijanskih, španskih in seveda slovenskih vinih. Seveda ne manjkajo niti mehurčki, kot so šampanjci Krug, Dom Perignon, Cristal in Winston Churchill,« o vinski eliti našteva Prosen.

Cene utekočinjenega prestiža se lahko gibljejo tudi po nekaj tisoč za steklenico. Poleg vinskih petičnežev v Villi Nena računajo na lastnike in člane uprav športnih ekip, ki poleti v Kranjsko Goro prihajajo na priprave. »Sem prihajajo nogometni klubi z milijonskimi proračuni predvsem iz Turčije, v bližnja Beljak in Celovec pa tudi ekipe, kot je Chelsea. In ljudje iz nogometnih uprav zapravljajo veliko, če imajo možnost. Ampak potrebujejo bolj ekskluzivne stvari. Tudi takšne, kot je naša vinska karta. Zato mislim, da se bo v tem smislu Kranjska Gora še razvijala,« je prepričan Prosen.