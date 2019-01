Na sestanku medresorske delovne skupine za spremljanje izvajanja konvencije o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini, t. i. istanbulske konvencije so se danes seznanili s tem, da so nevladne organizacije na ministrico za pravosodje Andrejo Katič naslovile poziv k spremembi definicije kaznivega dejanja posilstva. Ta naj bo po pozivu nevladnih organizacij skladna z mednarodnimi standardi človekovih pravic in naj temelji na odsotnosti privolitve, so zapisali na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Amnesty International Slovenije in nekatere druge nevladne organizacije s področja zaščite človekovih pravic so slovenske oblasti danes pozvale, da se spremembe definicije lotijo čim prej in ob upoštevanju stališč strokovne javnosti, vključno z nevladnimi organizacijami.

Slovenska kazenska zakonodaja dojema posilstvo kot kaznivo le, če so navzoči nasilje, grožnje ali prisila, so spomnili. Opozorili so, da ta definicija ni v skladu z mednarodnim pravom in standardi človekovih pravic ter prakso Evropskega sodišča za človekove pravice. »Tukaj ne sme biti dvoma - spolnost brez privolitve je posilstvo,« so poudarili.