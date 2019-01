Prvi je o honorarjih, ki jih je Vilfan prejemal za komentiranje košarkarskih tekem na RTV Slovenija in za Proplus, poročal Požareport. V minulih dneh je navajal, da je javni zavod RTV Slovenija Vilfanu, nekdanjemu košarkarju, v letih od 2007 do 2012 honorar nakazoval na račun njegovega zasebnega športnega društva, s čimer da je z računovodskimi manevri davčno blagajno oškodoval za več deset tisoč evrov.

Vilfan je v današnjem pisnem odzivu pojasnil, da je bila v letih od 2007 do 2009 sklenjena pogodba med RTV Slovenija in Športnim društvom košarkarska šola Peter Vilfan, kjer je bil takrat tudi zaposlen. Pogodbo je predlagala, pripravila in po njegovih navedbah dala v pregled pravni službi RTV Slovenija, zato ni imel pomislekov, da bi bilo lahko s to pogodbo karkoli narobe. Temu po njegovih navedbah pritrjujeta tudi finančna služba RTV Slovenija ter neodvisno mnenje davčnega strokovnjaka Darka Končana.