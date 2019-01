Poslanka zaradi glasovanja o brexitu preložila porod

Britanska poslanka iz vrst laburistov Tulip Siddiq je zaradi za danes napovedanega glasovanja o dogovoru o brexitu v parlamentu preložila porod. Proevropska političarka bi morala danes namreč s carskim rezom roditi sina, a so poseg preložili na četrtek. Po pisanju britanskih medijev so zdravniki pritrdili želji poslanke, da poseg preložijo za dva dneva na četrtek. Siddiqova je za časnik Evening Standard dejala, da želi izkoristiti priložnost, da se bori za močnejše sodelovanje med Veliko Britanijo in Evropo. Zaenkrat še ni jasno, na kakšen način bo poslanka glasovala - z invalidskega vozička v parlamentu ali iz bolnišnice. 36-letnica, ki že ima deklico, se sicer zavzema za drugi referendum o brexitu.