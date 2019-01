»Dresden mi ustreza, tam sem dobro tekla že lani. Letos sem začela bolje kot v preteklih letih, forma pa mi je zrasla še s tekmami. Po novoletni turneji, ki je bila brutalna, sem počivala in ujela pravo formo,« je bila zadovoljna Čebaškova.

»Morda se že čez en teden rokujemo zaradi stopničk,« je v smehu dejal Šimenc in nato nadaljeval: »Letošnja sezona je zame prebojna, dosegel sem cilje, ki sem si jih zadal. Mislim, da res dobro delujemo, z Nejcem (Brodarjem, vodjo ekipe A, op. STA) in Olo (Ola Vigen Hattestad, trener ekipe A) smo res dobra ekipa. Dobro sodelujemo z vso ekipo, tudi z ostalimi fanti. Konkurenca v svetovnem pokalu je vedno težja, vedno več nas je. Res sem vesel, da mi je uspelo priti zraven, dobil sem še več motivacije, saj prihajam v finala. Gremo naprej in videli bomo, kaj bo.«

Brodar je izpostavil, da je bila sobotna tekma zgodovinska tako za Čebaškovo kot Šimenca, pa tudi za celotni slovenski smučarski tek. »Dosegli smo prvo moško uvrstitev med najboljšo deseterico. Škoda padca Vesne v soboto in Alenkinega potem v finalu. Kljub vsemu in ob zdravi Evi Urevc bi imeli še kakšno višjo uvrstitev. V nedeljo je bilo na ekipni tekmi nekaj taktičnih napak pri fantih. Škoda za stotinke, ki so zmanjkale za prvi finale v moškem ekipnem sprintu.«

Šimenc in Janez Lampič sta zgodovinsko prvo slovensko moško uvrstitev v ekipni finale zgrešila v samem finišu; v hitrejši skupini B sta bila osma, le 22 stotink za prvo švedsko postavo, ki si je na sedmem mestu kot zadnja zagotovila finale. Alenka Čebašek in Katja Višnar sta bili v finalu deveti.

»Dekleta bi bila brez padca Alenke zmožni poseči med najboljših šest, kar je bil tudi naš cilj. Če povzamem, še en uspešen vikend, manjka pa nam pika na i in to so stopničke. Ob stopnjevanju pripravljenosti ne vem, zakaj se to ne bi zgodilo kar na svetovnem prvenstvu,« je optimistično napovedal Brodar.

Na naslednjo tekmo svetovnega pokala v estonski Otepaeae bodo odpotovali Anamarija Lampič, Katja Višnar in Anita Klemenčič ter Miha Šimenc in Benjamin Črv. Na mladinskem svetovnem prvenstvu v Lahtiju pa bodo tekmovali Anja Mandeljc, Vili Črv, Blaž Perša, Jošt Mulej in Miha Jan, ki bodo tekli tudi v moški štafeti. Na prvenstvu do 23 let bodo tekmovali Anita Klemenčič, Janez Lampič, Benjamin Črv, Miha Ličef, Andrej Jenko in Luka Markun.