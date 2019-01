Kot je danes sporočil avstrijski urad za meteorologijo in geodinamiko, bo predvidoma sneženje že danes oslabelo in v prihodnjih dneh gre pričakovati le manjše količine padavin, sreda in četrtek naj bi bila pri sosedih celo v veliki meri sončna. A pristojne službe so tiste, ki uživajo v aktivnostih na smučeh, posvarile, da nevarnost plazov ostaja velika.

Predstavnik meteorološkega urada v Innsbrucku Michael Winkler je danes povedal, da je sneženje zadnjih dveh tednov, kljub temu, da še niso zbrali vseh podatkov, na Tirolskem, Solnograškem, v Gornji Avstriji in na Štajerskem zagotovo podiralo rekorde, ponekod deset- ali večletne, ponekod pa celo več kot stoletne.

Poleg 283 centimetrov novozapadlega snega v 15 dneh v Seefeldu je kot kraje, kjer bi bilo mogoče govoriti o rekordih, starejših od 100 let, čeprav je to statistično težko oceniti, omenil še kraj Abtenau na Solnograškem, kjer količino snega sicer merijo od leta 1964, tokrat pa so namerili 240 centimetrov. Naštel je tudi kraj Bad Mitterndorf na Štajerskem, kjer snežno odejo merijo od leta 1971 in kjer je tokrat zapadlo 270 centimetrov snega. V Hochfilznu na Tirolskem pa so izmerili kar 451 centimetrov novozapadlega snega, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.