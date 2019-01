Nad igralčevim dejanjem so bili zgroženi pri Oxford Unitedu, angleškemu tretjeligašu, za katerega igra 22-letni Whyte, prav tako pa niso bili nad dogodkom navdušeni na severnoirski nogometni zvezi. »Gavin je miren in pošten fant. To obnašanje je nerazumljivo. Jasno je, da je preveč popil, a to ni opravičilo,« je povedal trener Oxford Uniteda Karl Robinson in obljubil, da se bo klub odzval na incident.

Oglasil se je tudi selektor Severne Irske Michael O'Neill: »Gavinovo dejanje je nesprejemljivo in daleč od standardov, ki jih pričakujemo od reprezentanta Severne Irske.« Whyte je doslej za Severno Irsko dosegel en gol, zabil ga je Izraelu, za debitantski gol pa je potreboval 108 sekund.