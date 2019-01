Vodja oddelka za splošno kriminaliteto v sektorju kriminalistične policije Policijske uprave Ljubljana Valter Zrinski je v izjavi za javnost po koncu kriminalistične preiskave pojasnil, da je 67-letna osumljenka med 1. oktobrom 2017 in 28. septembrom 2018 v enem od ljubljanskih zasebnih zavodov, kjer so varovali predšolske otroke, opravljala dela varuške, čeprav za tako delo ni imela ustreznega strokovnega znanja in izobrazbe.

Po besedah Zrinskega je utemeljeno osumljena, da je pri svojem delu huje kršila svoje dolžnosti s tem, da je z nekaterimi otroki neprimerno komunicirala, na primer nanje vpila in jih žalila. Nekaterim otrokom ni dovolila svobodne izbire, koliko bodo pojedli. Če so otroci hrano zavračali, jih je hranila na silo, in jih k uživanju hrane ni vzpodbujala in ni uporabljala pozitivnih vzgojnih metod in sredstev, je pojasnil Zrinski.