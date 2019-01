Trump je nedavno omenjal varnostno območje, s katerim bi ločili položaje, ki so na severu Sirije v rokah s strani Ankare osovražene kurdske milice YPG, in turško mejo. To varnostno območje bodo oblikovale turške sile, je danes dejal Erdogan in dodal, da je Trump v ponedeljkovem pogovoru omenil, da bi šlo za 20 milj oz. več kot 30 kilometrov veliko območje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Dosegla sva dogovor o razumevanju, ki je zgodovinskega pomena,« je v zvezi s pogovorom s Trumpom še dejal turški predsednik. Dodal je, da bo Ankara odprta vprašanja s Trumpom reševala »v duhu zavezništva«, dokler se bo upoštevalo za Turčijo občutljive teme.