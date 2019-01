Kot so sporočili iz urada predsednika republike, je romunski predsednik Pahorja podrobneje seznanil s prednostnimi nalogami romunskega predsedovanja Svetu EU in pripravami na neformalni vrh voditeljev držav članic unije, ki ga bodo maja gostili v mestu Sibiu.

Pahor je obisk v Romuniji ob začetku predsedovanja Svetu EU označil kot »znak naše podpore predsedovanju in izraz naše volje, da storimo vse, kar je v naši moči, da bi Romuniji v teh šestih zelo zahtevnih mesecih uspelo storiti največ in najbolje, da se ohranijo vera in moč in prepričanje v skupno evropsko prihodnost«. Poudaril je, da Slovenija podpira prednostne naloge romunskega predsedovanja in pozdravlja prizadevanja za okrepljeno širitveno perspektivo za države Zahodnega Balkana ter napoved intenzivnega nadaljevanja dela na pomembnih odprtih zadevah, kot so pogajanja o brexitu in večletnem finančnem okviru EU, so navedli v predsednikovem uradu.

Pahor in Iohannis sta veliko pozornosti posvetila tudi prihodnosti EU in Zahodnemu Balkanu. »Vesel sem, da predsednik razume pomen Ljubljanske iniciative, ki je izraz želje, da se razmišljanju o evropski prihodnosti da svežino. Gre za osnutek nove evropske ustave in za zamisel o novem evropskem ustavnem procesu,« je dejal slovenski predsednik. Predsednika sta se strinjala, da je močna in povezana EU pomembna za varnost in blaginjo ljudi in za stabilnost v mednarodni skupnosti. Pahor je v Bukarešti napovedal vrh pobude Brdo Brioni, ki bo v začetku maja v Tirani, v pripravah na to srečanje pa se bo pogovarjal s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem konec januarja, ko bo na uradnem obisku v Srbiji, so sporočili iz Pahorjevega urada. Slovenski predsednik je izpostavil tudi dobro dvostransko sodelovanje med Slovenijo in Romunijo pri reševanju migrantskega vprašanja konec leta 2015 in v začetku leta 2016, ko je Romunija kot pomoč pri obvladovanju migrantskega vala v Slovenijo napotila dva kontingenta policistov.