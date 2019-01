Triinsedemdesetletni nekdanji samodržec je bil prvi voditelj kake države, ki so mu sodili pred ICC. Na zatožni klopi je bil skupaj z njim tudi Charles Ble Goude, njegova desna roka.

Sodniki so danes odredili njuno takojšnjo izpustitev, a so to odločitev nato preložili na sredo in tožilstvu s tem omogočili, da se odzove na presenetljivo in šokantno sodbo.

Gbagboja in 47-letnega Ble Gouda je tožilstvo ICC obtožilo zločinov proti človečnosti zaradi prelivanja krvi v letih 2010 in 2011, v katerem je umrlo okoli 3000 ljudi. Po trditvah tožilstva se je dvojica z vsemi sredstvi oklepala oblasti, potem ko je Gbagboja na volitvah v tej največji proizvajalki kakava na svetu porazil tekmec Allasane Outtara. A sodniki so ocenili, da tožilstvo ni dokazalo »občega načrta« za netenje nasilja. Zato je pritrdilo zahtevam obrambe, da se obtoženca oprosti vseh obtožb, in odredilo njuno takojšnjo izpustitev, je povedal glavni sodnik Cuno Tafrusser.

Gbagbo in Ble Goude sta se ob izreku sodbe objela, medtem ko so njuni privrženci v sodni dvorani glasno vzklikali in ploskali, zaradi česar jim je sodnik ukazal, naj sedejo in se »obnašajo«. Primer Gbagboja je sprožal razhajajoča si mnenja, veljal pa je za preizkus samega namena ICC, ki je priskrbeti pravico za žrtve najhujših zločinov na svetu. Sodišče, ki je luč sveta ugledalo leta 2002, se je v zadnjem času soočilo z nizom udarcev.

Nekdanjega podpredsednika DR Konga Jeana-Pierra Bembo so junija lani na vsesplošno presenečenje v prizivnem postopku oprostili, potem ko je bil na prvi stopnji zaradi zločinov, ki so jih v Srednjeafriški republiki leta 2002 in 2003 zagrešile njegove milice, obsojen na 18 let zapora.