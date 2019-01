36-letni Robert Lloyd Schellenberg je bil v ponedeljek na višjem sodišču v Dalianu obsojen na smrtno kazen zaradi trgovine z drogami. Novembra lani je bil na prvi stopnji obsojen na 15 let zapora, vendar je sodišče presodilo, da je bila ta kazen preblaga. Primer je še dodatno zaostril odnose med Ottawo in Pekingom, ki so se poslabšali zaradi aretacije direktorice kitajske telekomunikacijske družbe Huawei v Kanadi.

Trudeau je v ponedeljek izrazil veliko zaskrbljenost in dejal, da se je »Kitajska odločila arbitrarno uporabljati smrtno kazen v primerih, kot je bil ta«. »Pozivamo kanadsko stran, naj spoštuje vladavino prava, spoštuje suverenost kitajskega pravosodja, popravi svoje napake in preneha dajati takšne neodgovorne izjave,« je sporočila tiskovna predstavnica kitajskega zunanjega ministrstva Hua Chunying.

Prav tako je zavrnila navedbe, da je Peking izkoristil ta primer za pritisk na Ottawo glede aretacije Huaweijeve finančne direktorice Meng Wanzhou. »Takšne izjave so zlonamerno klevetanje in neupravičene obtožbe,« je dejala Huajeva in dodala, da je povsem jasno, katera stran politizira pravosodne zadeve.

Na opozorilo kanadskih oblasti državljanom, da na Kitajskem obstaja tveganje »arbitrarne uporabe lokalne zakonodaje«, je Huajeva dejala, naj Kanada svoje državljane raje opomni, naj se vsekakor na ukvarjajo s tihotapljenjem drog na Kitajskem. »Kitajska je varna, pod pogojem da tuji državljani, tudi kanadski, spoštujejo kitajske zakone in pravila,« je dodala.