Jakupovićeva je v uvodnem krogu igrala proti Italijanki Camili Giorgi in po 53 minutah izgubila s 3:6 in 0:6. »Zadovoljna sem, da sem sploh igrala, ker sem imela do sobote vročino, tako da sem šele v nedeljo prvič po petih dneh stopila na igrišče. Tako sem se celo bala, da ne bom mogla igrati, ampak danes sem res dala vse od sebe. Camila pa je res dobro igrala, ob tem pa mi je v drugem nizu zmanjkalo energije. Je, kar je, gremo naprej v igro dvojic,« je povedala Jakupovićeva.

Ta bo v dvojicah igrala skupaj z Rusinjo Irino Hromačevo, v prvem krogu ju čez dva dni čakata Kazahstanki Julija Putinceva in Zarina Dijas. V Melbournu bosta v konkurenci dvojic sicer nastopili še dve Slovenki, Andreja Klepač in Katarina Srebotnik.

Srebotnikova bo prav tako čez dva dni skupaj z Američanko Raquel Atawo igrala proti Američankama Amandi Anisimovi in Danielle Rose Collins, Klepačeva pa bo v noči na sredo s Španko

Mario Jose Martinez Sanchez igrala proti Avstralkama Destanee Aiava in Naikithi Bains.

Že danes pa je svojo nalogo dobro opravila debitantka na Australian Opnu Zidanškova, ki je v uvodnem krogu po eni uri in 44 minutah izločila domačinko in 41. igralko sveta Dario Gavrilovo s 7:5 in 6:3. Zidanškova, sicer 78. igralka sveta, bo v drugem krogu igrala proti zmagovalki dvoboja med četrto nosilko Japonko Naomi Osaka in Poljakinjo Magdo Linette.