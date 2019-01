V finale bo Američanka Shiffrinova krenila z ogromno prednostjo, potem ko je v spodnjem delu prve vožnje odpeljala daleč najhitreje. Sledita ji Worleyjeva in Vlhova, med katerima sta zgolj tri stotinke sekunde, do sedmega mesta, kjer je Nemka Viktoria Rebensburg (+1,70), pa so razlike zelo majhne, tako da bo v finalu potekal tesen boj za stopničke.

Na peti preizkušnji sezone v tej disciplini od Slovenk poleg Hrovatove, ki je na devetem mestu (+2,11), na svoj nastop čakata še Ana Bucik (startna številka 59) in Neja Dvornik (startna številka 55). Za veleslalomsko specialistko Ano Drev se je zaradi poškodbe sezona že končala.

Start druge vožnje bo v sončnem Kronplatzu ob 13. uri.