Satelit Pajam in nosilno raketo so zasnovali in izdelali na teheranski tehnološki univerzi Amirkabir, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Džahromi je napovedal, da nameravajo v nizko zemeljsko orbito izstreliti še en satelit, imenovan Doosti. Kdaj se bo to zgodilo, ni povedal.

Po navedbah iranskih oblasti naj bi bila oba satelita namenjena zbiranju informacij o podnebnih spremembah v Iranu. »Satelit nam bo dal vse informacije, ki jih potrebujemo, in svetu bomo dokazali, da smo država znanosti,« je v ponedeljek dejal iranski predsednik Hasan Rohani.

ZDA so bile še pred izstrelitvijo satelita kritične do iranskih načrtov. Državni sekretar Mike Pompeo je v začetku meseca izjavil, da bi načrtovana izstrelitev kršila resolucijo Varnostnega sveta ZN, s katero je podprl iranski jedrski sporazum iz leta 2015, od katerega so ZDA lani sicer odstopile.

Teheran se je v skladu z zgodovinskim dogovorom, ki ga je sklenil s šestimi velikimi silami, odpovedal dobršnemu delu svojega jedrskega programa, vendar pa še naprej razvija balistične izstrelke in raketno tehnologijo. Resolucija 2231 poziva Iran, naj se vzdrži testiranja raket, ki so zmožne nositi jedrsko orožje, mu pa ne prepoveduje izstrelitev raket.

Kot je zatrdil Pompeo, raketa, ki naj bi ponesla satelit v orbito, uporablja »praktično identično« tehnologijo kot balistične rakete, ki lahko nosijo jedrsko orožje. Teheran je zanikal obtožbe, da krši resolucijo Varnostnega sveta ZN.