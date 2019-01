Sodišče v Tokiu je danes sporočilo, da je bila zahteva Ghosnovih odvetnikov za določitev varščine zavrnjena. 64-letni poslovnež brazilsko-libanonsko-francoskih korenin bo tako do začetka sojenja najverjetneje za zapahi. Kdaj bi lahko sojenje steklo, ni jasno, po oceni Ghosnovih odvetnikov pa bi lahko do tega prišlo šele čez šest mesecev. V prvi točki obtožnice poslovnežu očitajo, da je skupaj s svojo desno roko, ameriškim menedžerjem Gregom Kellyjem, v Nissanu prikril okoli polovico svojega prihodka v petih fiskalnih letih od 2010 naprej. Drugi sklop očitanih mu dejanj naj bi zagrešil v treh nadaljnjih fiskalnih letih, ko naj bi nadaljeval z enako sporno prakso. Cilj naj bi bil izogniti se kritikam, da je njegova plača previsoka.

Preiskava poteka tudi v smeri, da je Ghosn svoje zasebne investicijske izgube prenesel v Nissanove knjige. V tem okviru naj bi tudi uporabil Nissanova sredstva za poplačilo savdskega sovlagatelja.

Minuli teden se je Ghosn prvič po aretaciji 19. novembra lani pojavil pred sodiščem in zanikal vse obtožbe. Njegova žena Carole Ghosn trdi, da je njen mož pridržan v zelo ostrih razmerah in da ga nenehno zaslišujejo, da bi izsilili njegovo priznanje. Ghosnova aretacija je izpostavila globok razkol v zavezništvu, ki ga je ustvaril med Nissanom, Mitsubishi Motorjem in Renaultom. Medtem ko sta ga obe japonski podjetji nemudoma odstavili z vodilnih položajev, mu Renault stoji ob strani, češ da revizije poslovanja koncerna doslej niso pokazale nobenih nepravilnosti.

Nekateri menijo, da je Ghosnova aretacija poskus Nissana izboriti si drugačen položaj v zavezništvu z Renaultom. Japonski partner je namreč manjši, a beleži najboljše poslovne rezultate. Nissanov glavni izvršni direktor Hiroto Saikawa je sicer taka ugibanja označil za "absurdna".