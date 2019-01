Ko nas sprejme v svojem minimalističnem domovanju v strogem središču prestolnice, se nam zdi, kot da smo prišli v sterilno ordinacijo, piše v novi številki Nedeljskega dnevnika Danica Lovenjak. »Želel sem biti najtoplejša stvar v svojem stanovanju.« Kljub moderni opremi ni pozabil na svoje korenine, saj je njegova jedilna miza iz hrasta, ki je bil del domačega kozolca. Ker je odrasel na kmetih, že vse življenje hrepeni po lepem. Tako sta mu pred kratkim hrvaška prijatelja v Carigradu vsadila 1500 novih las. »Bolečine ne prenašam ravno najboljše, nečimrnost pa je prevelika, da bi rekel, da zdaj pa ne bom.«

Ravno nečimrnost ga najbolj karakterizira. »Če se nekaj da in je dosegljivo, potem ne vem, zakaj se tega ne bi naredilo. Pri meni nečimrnost nikoli ne počiva.« Da, Franc je tak kot njegovo domovanje, na površini sterilen, za svojimi stenami pa skriva neverjetno srčnost.

»Ste opazili, kako sem občutljiv za zvoke? V operacijski sobi je tišina do konca! Jaz sem pa tako tečen, da je to težko prenašati. Bolj sem star, bolj sem postal težek in bolj zahtevam mir,« pove ob komaj slišnem ropotu.

Kirurški mojster je zelo cenjen tudi v tujini, a njemu največji dosežek predstavlja sin, bodoči pravnik. »Ponosen sem na Jakoba Franca, ki je zelo samostojen.« Še zlasti srčno govori o svojih starših. Spominja se, da je njegova mama vedno brala Nedeljski dnevnik. »Vedno je bil na mizi, takrat še v črno-beli izdaji.« Zagotovo bi bila zdaj še kako ponosna na njega, ko bi prebrala ta pogovor.

Kaj pravite na to, da hočejo biti ljudje podobni drugim? Tipičen primer za posnemanje je Kim Kardashian.

»To je stvar vsakega posameznega kirurga – ali to sprejme ali ne. Če si osel in te zanima res samo zaslužek, potem to pač sprejmeš. Umetnost estetske kirurgije je, da znaš reči tudi ne. Kim Kardashian pa je primer nečesa grdega, sicer ni grda zdaj, ampak jaz gledam naprej in vem, kakšna bo čez nekaj let. Kar jaz vem, ona pa ne, očitno tudi njen kirurg ne, je to, da se bo njena rit povesila in bo trpela kot hudič. To lahko s kirurškega vidika zagotovo potrdim.«

Nekateri imajo absurdne ideje za popravke. Je bilo kdaj res kaj tako ekstremnega, da ste bili še vi presenečeni?

»Saj jih hitro ustavim. Zdravilo sem jaz. (Smeh.) Včasih je bilo zelo modno, da so vse hotele imeti take oči, kot jih ima Melania Trump. Zdaj, ko sem gledal Trumpa, se mi zdi, da ji je vse bolj podoben. Očitno imata istega kirurga. Trump oponaša ženo.« (Smeh.)

