Stavko bo poleg frankfurtskega predvidoma izvedlo še varnostno osebje na letališčih v Münchnu, Bremnu, Dresdnu, Erfurtu, Hamburgu, Hannoverju in Leipzigu, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.

Sindikat zahteva, da se urna postavka varnostnih delavcev zviša z 20 na 23 evrov. Delodajalci so jim sicer ponudili zvišanje plač, vendar to ni zadostilo zahtevam sindikata. Predlagali so tudi, da bi plače zaposlenih v vzhodnem delu države rasle počasneje kot tistim v zahodnem delu.

Letališča so opozorila, da bi lahko zaradi stavke prišlo do težav in motenj v njihovem delu. Fraport, ki upravlja z letališčem v Frankfurtu, je za danes odpovedal 470 od 1200 načrtovanih poletov. V družbi Fraport Slovenija, ki upravlja z brniškim letališčem, so v ponedeljek popoldne za STA pojasnili, da po dotlej znanih informacijah stavka na polete z Brnika ne bo vplivala.

Opozorilno stavko so prejšnji teden v ponedeljek že izkusili na berlinskih letališčih Schönefeld in Tegel, kjer so odpovedali okoli 50 letov, v četrtek pa je varnostno osebje stavkalo na letališčih Düsseldorf, Köln Bonn in Stuttgart, kar je letališča prisilo v odpoved skoraj 640 letov.