Za spodbujanje domačih in tujih investicij je v letošnjem proračunu predvidenih 10,3 milijona evrov. V Klubu slovenskih podjetnikov opozarjajo, da bi bilo za odpravo neuravnotežene obravnave med tujimi in domačimi investitorji v proračunu potrebnih od 15 do 20 milijonov evrov.