Štipendije bodo dijaki prvih letnikov srednjega poklicnega izobraževanja dobili za celo obdobje izobraževanja, prejemati pa jo bo mogoče z vsemi štipendijami razen s kadrovsko.

Nabor deficitarnih poklicev ostaja enak kot za šolsko leto 2018/2019 in vključuje 21 poklicev: kamnosek, mehatronik operater, izdelovalec kovinskih konstrukcij, inštalater, oblikovalec kovin orodjar, elektrikar, avtokaroserist, pek, slaščičar, mesar, tapetnik, mizar, zidar, tesar, klepar-krovec, izvajalec suhomontažne gradnje, slikopleskar-črkoslikar, pečar, gozdar, dimnikar in steklar. Dijaki bodo vlogo lahko oddali od 15. junija do 20. septembra.

Za deficitarne štipendije bo iz sredstev Evropskega socialnega sklada in ministrstva za delo zagotovljenih 3,6 milijona evrov. Če bo sklad prejel več vlog, kot je na voljo sredstev, se bodo vloge razvrščale na podlagi višje povprečne ocene in višje povprečne ocene izbirnih predmetov v zaključnem razredu osnovne šole. Več informacij o štipendijah je na voljo na spletni strani in na portalu eUprava. id