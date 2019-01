Z obračunom enajstega kroga slovenskega prvenstva proti Črnučam se je ACH Volley po tekmovalnem premoru znova vrnil na igrišča. Čeprav so slovenski prvaki dvoboj proti mestnemu tekmecu pričakovano dobili brez izgubljenega niza, pa njihov trener Andrej Urnaut s predstavo ni bil najbolj zadovoljen. »Pri fantih se je poznalo, da so z mislimi že pri francoskih tekmecih v ligi prvakov. Koncentracija nam je pogosto padla, posledično pa smo odigrali na nizki ravni, kar se ne bi smelo dogajati. Vsekakor bo proti Chaumontu treba igrati 500-krat bolje,« je bil kritičen Andrej Urnaut.

Triinpetdesetletnik sicer priznava, da je premor v začetku januarja njegovim igralcem prišel prav, še toliko bolj, ker jih v naslednjih tednih čaka neizprosen tekmovalni ritem. »V prihodnjem mesecu in pol bomo odigrali kar 15 tekem. Med drugim nas čakajo tako obračuni v srednjeevropski ligi kot tudi ligi prvakov. Lahko bi dejal, da bo prihajajoče obdobje ključno za nadaljevanje sezone,« je prepričan Urnaut.

Za slovenskega trenerja s stalnim prebivališčem v Belgiji sicer sezona poteka po načrtih. V domačem prvenstvu ostaja neporažen, prav tako pa je z osvojitvijo slovenskega pokala izpolnil enega od glavnih ciljev, postavljenih pred začetkom sezone. Kljub temu brez težav v zadnjih dneh ni šlo. »Zmaga v pokalu je pozitivno vplivala na nas, vendar pa je v ekipi razsajala viroza. Nalezli so se Jan Pokeršnik, Jani Kovačič in Tymofii Poluian, a verjamem, da bo naša zdravniška služba storila vse, da bodo nared za tekmo v ligi prvakov,« je optimističen Urnaut. Tako Pokeršnik kot Poluian proti Črnučam nista igrala, a sta z ekipo včeraj zjutraj vseeno odpotovala na sever Francije.

Sodeč po predstavah Chaumonta v ligi prvakov čaka ACH Volley zelo zahtevno gostovanje. Četudi se je francoski prvoligaš med 20 najboljših evropski klubov uvrstil prek kvalifikacij, mu gre za zdaj izvrstno. Že v uvodnem krogu so namreč na gostovanju odvzeli točko Zenitu iz Sankt Peterburga, v drugem pa doma s 3:0 porazili Friedrichshafen. »Chaumont je kompletna ekipa z dobro sredino in odličnimi sprejemalci. Skratka, na vseh položajih imajo zelo sposobne igralce. Dovolj zgovorno je že, da so Nemci proti njim v prvem in zadnjem nizu dosegli vsega 15 oziroma 18 točk,« o trenutno drugouvrščeni ekipi skupine C spoštljivo govori Urnaut.

Tretji krog lige prvakov, skupina C, danes ob 20.30: Chaumont – ACH Volley, jutri ob 20. uri: Friedrichshafen – Zenit. St. Peterburg.