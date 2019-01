Manj kot mesec dni so potrebovali nogometaši Manchestra Uniteda, da so se iz bedakov prelevili v junake. Če se je za nogometne zvezdnike z Old Trafforda še pred nekaj tedni zdelo, da so zavozili sezono, pa so z uspešnimi predstavami na zadnjih obračunih poskrbeli za nekaj več optimizma med svojimi navijači.

Četudi se za naslov angleškega prvaka lahko obrišejo pod nosom – vodilni Liverpool ima kar 16 točk več – je dovolj zgovoren podatek, da so od 19. decembra že nadoknadili osem točk zaostanka za petouvrščenim Arsenalom. Tedaj je namreč na trenerski klopi neuspešnega in med igralci osovraženega Joseja Mourinha nasledil Ole Gunnar Solskjaer in na šestih tekmah nanizal prav toliko zmag. Zadnjo v 22. krogu angleškega prvenstva, ko je v gosteh po golu Marcusa Rashforda z 1:0 premagal Tottenham in izenačil klubski dosežek legendarnega Matta Busbyja, ki je leta 1945 prav tako dobil prvih pet prvenstvenih obračunov.

Izvrstni Pogba, še boljši De Gea »Zmaga na Wembleyju nam pomeni ogromno, ekipni duh je izjemen, veselje v slačilnici pa je absolutno fantastično,« zadovoljstva po uspehu ni skrival Ole Gunnar Solskjaer. Norvežan, ki se je v zgodovino rdečih vragov zapisal že kot igralec, zdaj svoj pečat v klubu pušča tudi kot trener, pa čeprav je bil pred tem njegov največji dosežek osvojitev naslova norveškega prvaka z Moldejem. No, za tri točke v Londonu se lahko tokrat zahvali predvsem svojemu vratarju Davidu de Gei. Španec je bil na Wembleyju nepremostljiva ovira za goste, saj je tekmo končal z enajstimi obrambami, kar je največ po decembru 2017, ko jih je proti Arsenalu nanizal 14. »Rešil bi Titanik, Tupaca in Neda Starka,« so bili po zmagi nad 28-letnim vratarjem na družbenih omrežjih navdušeni navijači Manchestra Uniteda. Ne le De Gea, pod Solskjaerjem kot prerojen igra tudi Paul Pogba. Francoz je po njegovem prihodu na klop vpisal že štiri gole in štiri asistence ter je bil tako neposredno vpleten že v več kot polovico od 15 doseženih zadetkov svojega moštva v zadnjem mesecu dni. »S sistemom igre in taktiko pod prejšnjim trenerjem smo težko dosegali dobre rezultate. Sam nisem dober obrambni igralec, kar je Solskjaer prepoznal. Položaj, na katerem sem igral proti Tottenhamu, je bili tisti, na katerem se počutim najbolje. Trener mi je naročil, da odidem v šestnajstmetrski prostor in naj dosegam gole,« je zatrdil Paul Pogba in še enkrat zbodel Mourinha, s katerim, milo rečeno, ni našel skupnega jezika. Pri ekipi poražencev v oči še naprej bode slaba statistika na domačih tekmah. Nedeljski poraz je bil že njihov četrti domači, kar je še enkrat več kot v vsej lanski sezoni, prvič po letu 2015 pa se jim je primerilo, da so pred svojimi navijači izgubili dvakrat zapovrstjo. Ekipi se še kako pozna strelska kriza napadalca in prvega zvezdnika Harryja Kana, ki je zadnji prvenstveni zadetek dosegel 8. novembra lani proti Newcastlu.

400. prvenstveni gol Messija V nasprotju z angleškim reprezentantom krize ne pozna Lionel Messi. Argentinski as je na tekmi španske lige proti Eibarju, ki jo je njegova Barcelona dobila s 3:0, dosegel jubilejni 400. zadetek v španski prvi ligi, za kar je potreboval vsega 435 tekem. Messi je sicer že lep čas rekorder španske lige, saj je prejšnji mejnik najboljšega strelca v Španiji Telma Zarre z 253 zadetki presegel pred petimi leti.

Anglija 22. krog 1. Liverpool 22 18 3 1 50:10 57 2. Man. City 21 16 2 3 56:17 50 3. Tottenham 22 16 0 6 46:22 48 4. Chelsea 22 14 5 3 40:17 47 5. Arsenal 22 12 5 5 46:32 41 6. Man. United 22 12 5 5 44:32 41 7. Watford 22 9 5 8 32:32 32 8. Leicester 22 9 4 9 26:25 31 9. West Ham 22 9 4 9 30:32 31 10. Everton 22 8 6 8 33:31 30 11. Wolverham. 21 8 5 8 23:25 29 12. Bournem. 22 8 3 11 31:42 27 13. Brighton 22 7 5 10 24:30 26 14. C. Palace 22 6 4 12 20:28 22 15. Burnley 22 6 3 13 23:43 21 16. Southamp. 22 4 7 11 23:39 19 17. Cardiff 22 5 4 13 19:41 19 18. Newcastle 22 4 6 12 16:31 18 19. Fulham 22 3 5 14 20:49 14 20. Huddersf. 22 2 5 15 13:37 11

Francija 19. krog PSG 17 15 2 0 50:10 47 Lille 19 10 4 5 29:19 34 Lyon 18 9 5 4 30:21 32 Montpellier 17 8 6 3 25:13 30 St. Etienne 18 8 6 4 28:22 30 Marseille 17 8 3 6 30:26 27 Strasbourg 19 6 8 5 30:23 26 Rennes 18 7 5 6 27:25 26 Reims 19 6 8 5 15:18 26 Nice 18 7 5 6 13:17 26 Nimes 18 6 5 7 26:28 23 Bordeaux 17 5 7 5 20:20 22 Toulouse 18 5 6 7 17:27 21 Nantes 17 5 5 7 24:25 20 Angers 17 4 7 6 20:22 19 Caen 19 3 9 7 19:25 18 Amiens 18 5 2 11 17:31 17 Dijon 18 4 4 10 16:31 16 Monaco 18 3 4 11 16:29 13 Guingamp 18 2 5 11 14:34 11

Španija 19. krog Barcelona 19 13 4 2 53:20 43 Atletico M. 19 10 8 1 27:13 38 Sevilla 19 9 6 4 31:20 33 Real Madrid 19 10 3 6 28:24 33 Alaves 19 9 5 5 22:19 32 Getafe 19 7 7 5 21:16 28 Real Betis 19 7 5 7 22:23 26 Girona 19 5 9 5 21:23 24 Espanyol 18 7 3 8 19:24 24 Valencia 19 4 11 4 17:17 23 Levante 19 6 5 8 30:35 23 R. Sociedad 18 6 4 8 20:20 22 Leganes 19 5 7 7 17:21 22 Valladolid 19 5 7 7 17:21 22 Athletic B. 19 4 10 5 20:25 22 Eibar 19 5 7 7 21:28 22 Celta Vigo 19 5 6 8 31:32 21 Rayo Vallec. 19 5 4 10 22:34 19 Villarreal 19 3 8 8 20:25 17 Huesca 19 2 5 12 17:36 11