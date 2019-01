Tovarna Rog: Spraševanja o odgovornosti

Potem ko je na začetku devetdesetih let proizvodnja koles na Trubarjevi cesti ugasnila, so tamkajšnje stavbe skupaj z velikim dvoriščem bolj ali manj samevale. Življenje se v tovarno ni vrnilo niti takrat, ko jo je leta 2002 občina odkupila. Potem se je zgodilo, kar se pogosto zgodi s propadajočimi stavbami – v roke so jo vzeli ljudje, skvoterji. V zanemarjeno nepremičnino, za katero oblast ni poskrbela, so vložili veliko časa, zelo skromna sredstva in ji dali vsebino. Vdihnili so ji življenje. O tem je govoril ustavni pravnik Andraž Teršek, ko je dejal, da to, kar delajo rogovci, »ni uničevanje zasebne lastnine, ampak vsebinsko zapolnjevanje javnega dobrega«. Sliši se lepo. Toda življenje ni vedno lepo. In nič drugače ni z življenjem v skovtu.