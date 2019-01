Predsednik Sindikata državnih organov Slovenije Frančišek Verk je ob prisotnosti nekaj deset zaposlenih v koprskem zaporu najprej poudaril, da vsi prisotni stojijo za pismom, s katerim so v javnosti pred dnevi opozorili na nepravilnosti v koprskem zavodu.

Verk je ob tem nanizal, da je pravosodni policist ob begu dveh pripornikov konec decembra nadrejenega opozoril, da bi bilo treba odrediti pregled prostorov, od koder sta zapornika zbežala, in o tem napisal tudi uradni zaznamek, vendar mu niso prisluhnili oz. niso pregledali niti enega bivalnega prostora v zaporu, čeprav je obstajal sum, da se še kaj dogaja. »Zaskrbljujoče je tudi, da se je tako dolgo čakalo, da bi se kar koli ukrepalo,« je ocenil predsednik sindikata in dodal, da so pristojni začeli ukrepati šele, ko je omenjeno pismo zaposlenih prišlo v javnost. Prav tako se vse do danes na zavodu ni našel še nihče, ki bi napisal odredbo, »da bi od od vrha do tal... pregledal koprski zapor, ga preiskal in morda našel tiste žage, s katerimi sta si pot na prostost utrla pobegla pripornika«. Verk se je z vpletenima pravosodnima policistoma pogovoril in zatrdila sta mu, da nista spala. Po njegovem je žalostno, da so odgovorni glede tega prisluhnili izjavi zapornika in da so zgodbo, da sta paznika spala, nato »kupili« odgovorni v zaporniškem sistemu.