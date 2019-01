Ameriškega predsednika Donalda Trumpa je konec leta doletela čast, da so po njem (spet) poimenovali novo vrsto živali. Gre za majhno, slepo dvoživko, ki zakoplje svojo glavo v pesek. Odkrili so jo v Panami, poimenovali pa so jo Dermophis donaldtrumpi. Zmagovalec dražbe, na kateri so se udeleženci potegovali za pravico do tega, da poimenujejo dvoživko, je Aidan Bell, soustanovitelj podjetja Envirobuild, ki izdeluje okolju prijazne gradbene materiale. Bell je za to pravico plačal 25.000 dolarjev, namenili pa jih bodo okoljevarstvenemu skladu Rainforest Trust. S poimenovanjem živali po aktualnem ameriškem predsedniku pa je želel odgovoriti na njegove komentarje o globalnem segrevanju oziroma podnebnih spremembah, za katere po Trumpovem mnenju ni kriv človek.

Kot je dejal Bell, je Dermophis donaldtrumpi še posebno občutljiva za podnebne spremembe in ji zato grozi izumrtje, med njo in Trumpom pa je po njegovem kar nekaj podobnosti. Desetcentimetrska živalca, ki spada med gosenice, večinoma živi pod zemljo, vanjo pa se zakoplje z glavo. »Gre za popolno ime. Caecus je latinska beseda za slep, kar popolnoma odseva strateško vizijo Donalda Trumpa, ko gre za podnebne spremembe… Kopanje glave v zemljo mu pomaga pri izogibanju znanstvenemu konsenzu o podnebnih spremembah,« je dejal Bell.

Trump je v svojem zanikanju globalnega segrevanja in njegovih posledic res trmast, kar je dokazal tudi novembra lani. Ko je bilo objavljeno poročilo ameriške vlade, v katerem piše, da bodo podnebne spremembe ZDA stale več milijard dolarjev na leto, saj bodo poplave in požari vedno hujši, je namreč preprosto odgovoril, da mu ne verjame.