Ob recikliranju zavrženih materialov se čedalje bolj uveljavlja »upcycling«, pri katerem iz ostankov in odpadnih materialov nastajajo novi materiali in kakovostni izdelki. Steklenina iz zaslonov pametnih telefonov, mize, izdelane iz DVD, in stoli iz plastenk so le nekateri od prelomnih oblikovnih izdelkov, ki jih ustvarjajo v inovativnem berlinskem zagonskem podjetju Pentatonic.

Zamisel o predelavi odpadkov v nove, uporabne in všečne izdelke, ki je bila v preteklih letih v domeni ekoloških zanesenjakov in ljubiteljev alternativnega dizajna, počasi in nezadržno prodira tudi v velike blagovne znamke in korporacije. Zgovoren primer je ameriški kavni gigant Starbucks, ki je pri Pentatonicu naročil fotelje, izdelane iz uporabljenih plastenk in kavnih lončkov. V Starbucksu že uporabljajo njihove mize in pulte, izdelane iz uporabljenih kavnih lončkov. Pentatonic izdeluje vse pohištvo iz potrošniških smeti, njihov cikel pa je »neskončen«, saj lahko svoje izdelke po končanem roku uporabe reciklirajo v nove materiale in izdelke, na tak način pa vključujejo potrošnike v dobaviteljsko verigo.

»Ne gre le za plastične steklenice, ampak tudi za embalažo kozmetičnih izdelkov, DVD in celo cigaretne filtre, ki jih je mogoče ponovno uporabiti za izdelavo premijskih izdelkov, upoštevajoč vse predpisane zdravstvene in varnostne standarde ter specifikacije sestave in proizvodnje,« pravi Johann Boedecker, soustanovitelj Pentatonica, ki se razglaša za prvo resnično krožno potrošniško blagovno znamko na svetu. Že pred predstavitvijo svojih prvih izdelkov septembra 2017 na Londonskem tednu oblikovanja so od vlagateljev pridobili pet milijonov evrov zagonskih sredstev.

Boedecker vidi v predelavi potrošniških odpadkov zdravorazumsko rešitev za današnji vzorec proizvodnje »vzemi, uporabi, zavrzi«, obenem pa se mu zdi donosnejša alternativa običajnemu recikliranju. »Lahko imate lokalne vire materialov in hitro ozaveščeno dobavno verigo,« pravi. Odpadke pridobivajo, kolikor je le mogoče, lokalno, reciklate pa kupujejo pri vodilnih proizvajalcih recikliranih surovin. Pri izdelavi pohištva ne uporabljajo toksinov, lepil ali dodatkov (tako kot to počne velika večina proizvajalcev pohištva), ki preprečujejo ponovno recikliranje materialov. Z izkušnjami, ki so jih pridobili v petnajstih letih raziskav, v berlinskem zagonskem podjetju izvajajo zelo natančen proizvodni proces preoblikovanja odpadkov v pohištvo, ki ga je mogoče popolnoma ročno sestaviti, vsi njegovi deli pa so modularni oziroma zasnovani v kombinaciji standardiziranih, različnih in ujemajočih se komponent, ki omogočajo preprosto popravilo in zamenjavo posameznih delov.