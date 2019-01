Marjetica Potrč, umetnica in arhitektka: Kar delaš, naj prihaja iz izkušenj, iz srca

Marjetica Potrč je umetnica in arhitektka s sedežem v Ljubljani in Berlinu. Razstavlja po vsej Evropi in ZDA, razstavljala je na bienalih v Sao Paulu (1996 in 2006) in beneškem bienalu (1993, 2003 in 2009). Lani so bila njena dela na ogled v Berlinu, Moskvi, Atenah, na Irskem, Švedskem, razstavljala je tudi na bienalu v Yinchuanu na Kitajskem. Svoje projekte izvaja v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi, da bi skupaj izboljšali vsakodnevno življenje. Poučevala je na številnih univerzah v Evropi in Severni Ameriki, je prejemnica številnih podpor in nagrad, vključno z nagrado Huga Bossa, ki jo podeljuje muzej Guggenheim, in štipendijo Vera List Center for Art and Politics. Leta 2011 jo je Newsweek uvrstil med deset najpomembnejših umetnikov sveta.