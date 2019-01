Alen Lović je edini od treh obtoženih, odgovornih za posebno hude telesne poškodbe jeseniškega brezdomca, krive za njegovo smrt septembra lani, ki je krivdo za očitana kazniva dejanja priznal. Sodišče mu je izreklo sedemletno zaporno kazen, mu podaljšalo pripor in ga zaradi slabega socialnega stanja oprostilo sodnih stroškov. Potem ko je očitke za povzročitev posebno hudih telesnih poškodb v začetku meseca zavrnila soobtožena Gloria Kleindienst, je po Lovićevem priznanju na včerajšnjem predobravnavnem naroku na kranjskem okrožnem sodišču krivdo zavrnil še njen soprog Franc Kleindienst.

»Rad bi se opravičil vsem svojcem oškodovanca, močno obžalujem dejanje in ga bom obžaloval do konca življenja. Trezen česa takega ne bi storil. Zelo mi je težko. Obljubim, da se bom spremenil in postal boljši človek. Iskreno mi je žal za vse skupaj,« je Lović na sodišču prebral iz svojih zapiskov. »Zdaj bi spremenil vse skupaj tako, da tega ne bi naredil,« je dejal in dodal, da je imel pred usodnim dogodkom službo, zdaj pa ga, ker je brez prihodkov, premoženja in prihrankov, podpirajo starši. »Zdaj štiri mesece ne pijem. Ob dogodku sem spil dva litra vina. Bil sem močno alkoholiziran,« je še dejal. V zaporu se želi izviti iz odvisnosti od alkohola. Poudaril je še, da je zaradi tega, ker se je težko učil, hodil v posebno osnovno šolo.

Brcal ga je, čeprav je bil pri njem na obisku

»Vse tri soobtožene je oškodovanec gostil v svojem zabojniku, pili so njegovo pijačo, kljub temu pa je obtoženec sodeloval pri brutalnem pretepanju. Brcal ga je s svojo težko obutvijo, večkrat ga je brcnil v glavo in po drugih delih telesa. Močno krvavečega oškodovanca, ki je bil po vsej verjetnosti v nezavesti, je zapustil, ne da bi mu ponudil pomoč. Čeprav so policisti kmalu po dogodku opravljali intervencijo v neposredni bližini, jih obtoženec ni obvestil o umirajočem, prav tako ni poiskal zdravniške pomoči, čeprav je bolnišnica Jesenice oddaljena zgolj osem minut hoje,« je naštevala tožilka, ob čemer so svojci umrlega, ki so spremljali narok, podoživljali bolečo izgubo. Kot smo že poročali, je Martinjakova pred slabima dvema tednoma za Glorio Kleindienst predlagala enako zaporno kazen, če bi krivdo za očitke na predobravnavnem naroku priznala, njenemu soprogu pa je včeraj za primer priznanja krivde ponudila sedem let in štiri mesece zapora.

Da v občinskem zabojniku za brezdomce na Jesenicah oseba ne kaže znakov življenja, je jeseniške policiste lansko septembrsko nedeljo zjutraj obvestil nadzornik zabojnika, je po preiskavi povedal vodja sektorja kriminalistične policije v PU Kranj Primož Donoša. Četverica se je po njegovih besedah med seboj poznala, motiv za spor so bila pretekla dejanja med udeleženimi in maščevanje za ta dejanja. Pri kaznivem dejanju naj bi bili aktivni vsi trije.