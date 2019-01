Pobeg iz koprskega zapora

TV Slovenija je v Utripu 12. januarja predvajala del mojega komentarja pobega dveh zapornikov iz koprskega zapora. Izjavo sem dal na podlagi omejenih informacij v medijih še pred tiskovno konferenco, ki je bila 11. januarja ob 11.30. Kasneje sem si posnetek konference v celoti ogledal. Na podlagi dolgoletnih izkušenj z vodjo sindikata Frančiškom Verkom, enako z direktorjem Podržajem in vodjo zapora Valentinčičem, in upoštevaje poročilo komisije o tem primeru se mi zdijo pojasnila dogodka in zlasti ozadja, kakor sta oboje predstavila Jože Podržaj in Dušan Valentinčič, bistveno bolj verodostojna od zatrjevanja vodje sindikata Frančiška Verka.