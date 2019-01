Tako so tudi »pastirji« iz kamniške občine dobili vabilo za predavanje v Tehnološkem parku v Ljubljani. Tu pa je nastal problem. Iz najbolj oddaljenih krajev kamniške občine, na primer Motnika, imajo do lokacije najmanj 50 kilometrov v eno smer.

Kmetje znajo opravljati svoje delo in tudi vedo, da če se izobraževanja ne bodo udeležili, se jim znesek subvencije zmanjša. Vsi so se doslej udeleževali usposabljanja, ki je bilo v Kamniku, zdaj pa morajo v času največje popoldanske prometne konice v Ljubljano, in to ne v Center, kamor lahko pridejo z avtobusom ali z vlakom in potem peš. Med ljudmi vre – mnogi so odlični kmetje, spoznajo se na svoje delo, ljubljanske ulice pa so zanje španska vas. Mnogi se v Ljubljano ne upajo peljati z avtom. Mnogi med njimi nimajo vinjete in se bodo lovili po mestu. Mnogi se dogovarjajo s sosedi za prevoz. Nekateri vidijo rešitev v tem, da na avtobusni postaji najamejo taksi – pa bo šlo kakšnih 40 evrov v obe smeri.

Organizator je v vabilu napisal, da si podrobnosti glede parkiranja udeleženci lahko preberejo na www.monotro.si. Ja, tam je Googlov zemljevid in tam piše, da je parkiranje plačljivo. Kaj bi to res pomenilo tako velik strošek, če bi zemljevid lokacije skopirali in ga priložili vabilu? Pa še to: prav je, da so napisali, naj s seboj prinesejo očala, kdor jih potreuje; da pa morajo s seboj prinesti tudi osvežitev za odmor – vodo, je prav podcenjujoče. Nekoga sem slišala, ki je rekel, da bi bilo najbolje, da bi organizirali lokalno gasilsko društvo, ki bi v Ljubljano peljalo eno cisterno vode za žejne kmete.

Jaz kmetov ne podcenjujem, še več, spoštujem jih in zato mislim, da bi moral organizator izobraževanja Monotro, d. o. o., Kranj predavanja organizirati v lokalnem okolju, saj že pregovor pravi, da gre Mohamed k gori, ne gora k Mohamedu.

Največja ironija pa je, da je predavanje oziroma izobraževanje namenjeno paši v letu 2018, se pravi za leto, ki je že minilo. So torej kmetje pasli svojo živino v letu 2018 neizobraženi? In kdo je kriv, da ministrstvo ni pravi čas organiziralo izobraževanja? Če malo karikiram – to je tako, kot bi nekdo celo leto 2018 vozil avto, šele januarja 2019 pa bi moral iti na obvezno izobraževanje, v šolo za voznike motornih vozil in na izpit, če bi hotel dobiti vozniško dovoljenje.

Kakšna logika je to? Resnično me zanima, kaj delajo strokovnjaki na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da tja v tri dni razmetavajo davkoplačevalski denar. Pred vsakimi lokalnimi in državnozborskimi volitvami se na veliko govori, da bo poskrbljeno za podeželje, da se bodo strokovnjaki približali kmetu, po volitvah pa je vse pozabljeno.

Poklicala sem na Monotro, d. o. o., kjer mi je prijazna gospa sicer v glavnem dala prav in rekla, da so se iz odziva na terenu veliko naučili. Za letos je prepozno, da bi se kaj spremenilo. Bo v bodoče kaj bolje? Bi se moral zgoditi kmečki upor, da bi na ministrstvu in raznih centrih razvojnih izobraževanj začeli drugače delati?

Marija Mošnik, Laze v Tuhinju