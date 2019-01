V tem primeru bo tako sodišče po uradni dolžnosti sprožilo skrajšani stečajni postopek, je razvidno iz objave na spletni strani sodišča.

KPH kot prvi uspešen poskus obuditve komunistične stranke na Hrvaškem po razpadu Jugoslavije ni politično vplivna. Svetnikov nima niti v umaškem občinskem svetu.

Predsednik KPH je Radoslav Ilić - Mrki, najbolj znan kot lastnik gostinskega lokala Tito v Umagu. Znan je tudi kot organizator simbolične hrvaško-slovenske Titove štafete.

Hrvaški mediji so o KPH in Iliću tako običajno poročali ob 25. maju, ko so Titovo štafeto ponesli iz Umaga čez Reko in Kumrovec v Beograd.