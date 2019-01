Kot je v obrazložitvi sklepa zapisala vlada, je Kajin v boju proti okupatorju sodeloval vse od leta 1941. Pridružil se je operativnim enotam Cankarjeve in Ljubljanske brigade in je bil dvakrat tudi ranjen.

Kot pogumen poveljnik je bil v Ljubljanski brigadi izvoljen za odposlanca slovenskega naroda in se je 3. oktobra 1943 udeležil zgodovinskega zasedanja v Kočevju, kjer so bili postavljeni temelji slovenske državnosti. Bil je zadnji živeči odposlanec slovenskega naroda na tem zgodovinskem zboru.

V ljudski zavesti bo ostal kot tisti partizan, ki je na belem konju 9. maja 1945 prijahal v Ljubljano in na Magistratu razvil zastavo z rdečo zvezdo. Iz Ljubljane je šel kot fant, ki je bil v uku za mizarja, vrnil se je kot 22-letni komandant ljubljanskega bataljona in osvoboditelj mesta.

Preberite intervju z njim iz našega arhiva.

Kajin je bil vojni veteran in je za svoje izjemne zasluge prejel več državnih odlikovanj. Sodeloval je s Teritorialno obrambo in civilno zaščito. Od upokojitve je bil aktivno vključen v družbeno-politično življenje, so še sporočili iz urada vlade za komuniciranje.