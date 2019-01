Občanke in občani Moravč, ki so jih prejšnji teden močno vznemirile obtožbe novega župana Milana Balažica, da naj bi v njihovi dolini med drugim zakopali tudi domnevno »nevarne« odpadke s pogorišča vrhniškega Kemisa, bodo lahko kmalu znova mirneje spali. Na ministrstvu za okolje in prostor so se namreč odločili, da bodo alarmantne navedbe preverili in v primeru krive prijave proti občini sprožili odškodninsko tožbo.

Župan Balažic zastrašujočih razkritij, kaj vse naj bi v družbi Termit v dolgoletni spregi z bivšo občinsko oblastjo že zakopali na območju nekdanjega odkopa Drtija, sredi prejšnjega tedna v družbi okoljevarstvenikov in lokalnih politikov namreč ni obelodanil le na novinarski konferenci, ampak je prijavo o domnevnih kršitvah že konec lanskega leta poslal tudi ministrstvu za okolje in prostor. Minister Jure Leben je pisno prijavo moravškega župana o navedenih kršitvah še isti dan (27. decembra 2018) posredoval Inšpektoratu RS za okolje in prostor ter naročil inšpekcijski pregled. Ta bo v skladu s prioritetami opravljen predvidoma v dveh tednih, so sporočili z ministrstva.

Neodvisna analiza

V sporočilu za javnost so na ministrstvu za okolje in prostor zapisali še, da je minister Leben zaradi medsebojnih obtoževanj različnih institucij glede primernosti odvzema vzorcev v dosedanjih raziskavah danes naročil nova strokovna in neodvisna merjenja. »Z neodvisno analizo tal želim predvsem pomiriti občanke in občane Moravč, ki upravičeno ne vedo več, komu lahko zaupajo,« je v izjavi poudaril Jure Leben in ob tem izpostavil, da »gre za davkoplačevalski denar, ki bo namenjen tem novim analizam«, in da bo v primeru krive prijave proti občini Moravče sprožil odškodninsko tožbo.

Na novinarski konferenci je župan Balažic prejšnji teden med drugim vztrajal, da podjetje Termit odkope kremenčevega peska v Drtiji zakopava z gradbenim materialom, »med katerim so se znašli tudi azbest, steklena volna, plastika in olja. Tudi čez novoletne praznike naj bi skozi Moravško dolino vozili težki tovornjaki, označeni s simbolom mrtvaške lobanje, material pa naj bi po pričevanju očividcev zakopavali delavci v skafandrih,« je dejal Balažic. Kot da dosedanje neodgovorno početje družbe Termit in občine, ki naj bi ves čas zavestno mižala, ni bilo dovolj, »smo pred dnevi na občini pridobili dokumente, ki dokazujejo, da so v letih 2017 in 2018 v Moravčah zakopali na stotine težkih tovornjakov strupenih odpadkov s pogorišča Kemisa,« je na novinarski konferenci Balažic dodatno netil strasti že tako zaskrbljenih Moravčanov. Dejal je, da so jim dokaze dostavili kar v občinski poštni nabiralnik.