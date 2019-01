Prehranska dopolnila so živila, s katerimi naj bi dopolnjevali običajno prehrano. So koncentrirani viri posameznih ali kombiniranih hranil, ki imajo hranilni ali fiziološki učinek, so zapisali na Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS). Med potrošniki velja zmotno prepričanje, da bomo le s pomočjo dopolnil čez zimo ostali zdravi, so še poudarili.

Ponudniki prehranskim dopolnilom pri označevanju, predstavljanju in oglaševanju ne smejo pripisovati lastnosti preprečevanja ali zdravljenja bolezni, so sporočili z ZPS. Nedovoljene so tudi navedbe, ki namigujejo, da z uravnoteženo in pestro prehrano ni mogoče zagotoviti ustreznega vnosa hranil, kar so upoštevali pri oceni prostovoljnih navedb in trditev, navedenih ob izdelkih v spletni trgovini ponudnika, so še zapisali.

Na MIPOR so v primerjalno ocenjevanje nakupa prehranskih dopolnil preko spleta vključili osem spletnih trgovin, ki ponujajo prehranska dopolnila z vitamini in minerali ter preverili, kakšne možnosti nakupa spletne trgovine ponujajo, kako predstavljajo in oglašujejo izbrana prehranska dopolnila ter ali označba na spletu vsebuje vse obvezne in potrebne informacije.

Ugotovili so, da so štirje ponudniki prehranskih dopolnil na spletu upoštevali pravilnik o prehranskih dopolnilih in zakonodajo na področju zdravstvenih trditev, zato so jih ocenili z zelo dobro. Ugotovili pa so tudi, da je kar nekaj ponudnikov, ki na nedovoljen način predstavljajo in oglašujejo izdelke na spletu.