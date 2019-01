V kratkem filmčku, ki ga je Samsung objavil na družbenem omrežju twitter, prav veliko podrobnosti o novem telefonu ni mogoče razbrati, po poročanju časnika Wall Street Journal pa naj bi imel širši zaslon in izboljšano kamero, na voljo pa bo v treh različicah oz. velikostih.

Welcome to the next generation. Galaxy Unpacked on February 20, 2019. #SamsungEventpic.twitter.com/M1Gh0F9Fs5