Županja iz vrst populističnega Gibanja pet zvezd Virginia Raggi si želi, da bi zbrani denar porabili za razpadajočo infrastrukturo v mestu, ki jo zaradi prazne mestne blagajne le stežka obnavljajo. A so cerkvene oblasti opozorile, da bo ukrep najbolj prizadel že tako revne prebivalce mesta.

»Nismo pričakovali tega,« je ocenil direktor rimske Caritas Benoni Ambarus. Izrazil je upanje, da odločitev ni končna.

Časnik Avvenire, ki ga izdaja italijanska škofovska konferenca, je objavil prispevek, v katerem kritizirajo mestne oblasti, da jemljejo denar revnih.

Mestni svet je namreč nedavno potrdil spremembo glede porabe zbranih sredstev iz vodnjaka, ki naj bi začela veljati aprila. Veliko Italijanov je odločitev razburila in so zaprosili svet, naj premisli.

Raggijeva, ki je prevzela vajeti italijanske prestolnice leta 2016, se spopada z vedno več kritikami, njena priljubljenost pa vztrajno pada zaradi težav z mestnim proračunom.

Vodnjak Trevi, ki je star že skoraj 300 let, si letno ogleda več milijonov turistov, ki tradicionalno vanj mečejo kovance. Tradicija je zaslovela z ameriškim glasbenikom Frankom Sinatro in njegovo pesmijo Three Coins in the Fountain iz istoimenske romantične komedije iz leta 1954. Leta 1960 je fontana služila kot prizorišče za znamenito sceno v filmu Sladko življenje, ko se igralka Anita Ekberg sprehaja po vodi oblečena v črno obleko brez naramnic.