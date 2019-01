Spahn, ki je nedavno izgubil v tekmi za vodjo krščanskih demokratov (CDU) kanclerke Angele Merkel, je za časnik na primeru odhajanja nemških zdravnikov v sosednjo Švico izpostavil negativen učinek privabljanja zdravnikov v sosednje države, navaja agencija Reuters.

»Lahko jih razumem. Švica je lepa dežela. Jasno pa je, da v Nemčiji primanjkuje zdravnikov. Nato poljski zdravniki delajo v naši državi in posledično prihaja do pomanjkanja zdravnikov na Poljskem,« je pojasnil.

To po njegovi oceni ne more biti prav in bi zato morali razmisliti o tem, »ali ne bi v Evropski uniji na novo regulirali speljevanja strokovnjakov iz določenih poklicnih skupin«, seveda ne da bi pri tem pod vprašaj postavili temelje svobode gibanja v Evropi.

Dodal je, da tovrstni dogovori že obstajajo znotraj Svetovne trgovinske organizacije, ki bi lahko služili kot model. Ni pojasnil, za kakšna pravila gre in kako bi jih lahko uporabili v EU.

Na vprašanje, ali bi Nemčija lahko Švici, ki sicer ni članica EU, računala za stroške izobraževanja nemških zdravnikov, ki delajo v Švici, pa je odgovoril, da tega ne načrtuje.