Pri HBO je bilo v navadi, da so napovednik izdali že več mesecev pred pričetkom sezone in tako največjim oboževalcem serije ponudili nekaj smernic, kako se bo razvila sezona. Pred pričetkom zadnje sezone pa njeno vsebino močno skrivajo in je o njej znanih le malo podatkov.

Do sedaj le letni napovednik HBO-ja Namesto napovednika serije so oboževalci nekaj informacij dobili le iz dveh letnih napovednikov, kaj se bo dogajalo na HBO. Čeprav je večina prizorov v napovedniku za serijo Igra prestolov odvzetih iz sedme sezone, pa s pozornimi očmi lahko opazimo nekaj povsem novega. Jon Snow se znajde v objemu Sanse Stark. V drugem napovedniku, ki ga je HBO izdal med podelitvijo Zlatih globusov, je podan še en krajši prizor iz nove sezone. V kadru se pojavita Snow in Daenerys Targaryen. Zadnjo novost iz sezone pa so pri HBO-ju danes izdali na svojem twitter profilu. Pri objavi je za vse najbolj neučakane naveden tudi natančen podatek časa do pričetka začetka zadnje sezone. 90 days, 23 hours, 55 min, 27 seconds pic.twitter.com/ZxaPAmwf36 — HBO (@HBO) January 14, 2019