Javna razprava, ki jo bo vlada sprožila v torek, je poskus, da bi umirila jezo protestnikov, ki so tudi to soboto, že deveto zapored, na ulicah francoskih mest protestirali proti politiki vlade.

»To niso niti volitve niti referendum,« je Macron zapisal v pismu državljanom, ki so ga objavili francoski mediji.

»Velika nacionalna razprava« bo potekala do 15. marca, osredotočila pa naj bi se na približno trideset vprašanj, kot so obdavčenje, demokracija, okolje in priseljevanje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Macron je državljane v pismu pozval, naj posredujejo kritike in predloge. »Vaši predlogi bodo omogočili izgradnjo družbene pogodbe, strukturiranje delovanja vlade in parlamenta ter oblikovanje stališč Francije na evropski in mednarodni ravni,« je napovedal.