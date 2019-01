Analiza komunikacije spletnih uporabnikov je bila opravljena z namenom pridobiti vpogled v organsko komunikacijo o Sloveniji in na osnovi tega posredno dobiti predloge za repozicioniranje Slovenije kot turistične destinacije, pojasnjujejo na STO.

Organizacija je analizirala spletna mnenja, vprašanja in povpraševanja popotnikov in turistov na ciljnih trgih Slovenije: v Avstriji, Nemčiji, Italiji, Združenem kraljestvu, Franciji, Švici in v državah Beneluksa.

»Na osnovi zadnjih raziskav ugotavljamo, da je Slovenija percipirana kot destinacija, drugačna od množičnega turizma, ne pa tudi kot destinacija s ponudbo za zahtevnega gosta ali destinacija, kjer so gosti pripravljeni plačati več, niti kot destinacija z edinstvenimi nastanitvami in doživetji, kar predstavlja največji izziv slovenskega turizma,« so zapisali na STO.

Analiza kaže, da se kot butični med spletnimi uporabniki redno omenjajo Pariz, Benetke, Italija, Grčija ter daljni otoki in države. Slovenija je na drugi strani kot butična destinacija omenjena le v uredniških oziroma strokovnih člankih, medtem ko uporabniki v zvezi z njo le redko izpostavljajo elemente butičnosti.

Med slednjimi so raziskovalci zaznali besede, kot so majhna, čarobna narava in skriti dragulj. Zametke percepcije edinstvenosti oz. butičnosti so našli tudi na področju kulinarike in glampinga, uporabniki pa so omenjali nekatere edinstvene slovenske znamenitosti, kot je Postojnska jama.