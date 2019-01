Napadel ga je 27-letnik iz Gdanska s policijsko kartoteko, ki je zaradi oboroženih ropov več bank v mestu prestal več kot petletno zaporno kazen, poročajo mediji. Med prestajanjem kazni naj bi se njegovo psihično stanje resno poslabšalo. Mediji poročajo, da naj bi napad izvedel iz maščevanja zaradi obsodbe na zaporno kazen, za katero krivi liberalno Državljansko platformo (PO), katere član je bil do leta 2015 53-letni župan.

Na video posnetku na YouTubu je videti, kako je napadalec zgrabil za mikrofon in zatrdil, da ga je neupravičeno zaprla bivša vlada Državljanske platforme in da so ga mučili. »Zato Adamowicz umira,« je dejal.

Na drugem video posnetku je videti, kako je napadalec vdrl na oder in se zapodil v župana, medtem ko je z drugimi stal na odru. Potem ko ga je večkrat zabodel z nožem, se je z dvignjenimi rokami zmagovito obrnil proti množici, a so ga varnostniki kmalu podrli na tla in ga predali policiji. Danes naj bi stopil pred preiskovalnega sodnika, poroča francoska tiskovna agencija AFP.