Tiskovni predstavnik iranske organizacije za letalstvo Reza Džakarzadeh je sporočil, da je letalo boeing 707 med pristajanjem zgrešilo stezo.

Kot je sporočila iranska vojska, je moralo letalo, ki je natovorjeno z mesom vzletelo iz kirgizistanske prestolnice Biškek, zasilno pristati na letališču Fat v pokrajini Alborz zahodno od Teherana.

Med pristankom je zapeljalo s pristajalne steze in se zaletelo v zgradbo, pri čemer je zagorelo, poroča francoska tiskovna agencija AFP, ki povzema iranske medije.

Ožgane ostanke letala je raztrosilo po bližnji okolici, kljun letala pa je glede na fotografije prebil zid, v katerega je plovilo trčilo.

Preiskovalci so že našli črno skrinjico, na njej zapisani podatki bodo podrobneje pojasnili nesrečo.

Med 16 ljudmi na krovu letala starejšega letnika je bilo 14 članov posadke.

Iranske letalske sile so v zadnjih letih utrpele več strmoglavljenj svojih letalih. Zaradi ameriških sankcij država ne more kupiti novih vojaških letal in nujnih nadomestnih delov za vojaška in civilna letala.