#video Dončićevih 26 točk premalo za zmago nad prvaki, Curry z enajstimi trojkami

Dallas Mavericks so bili v American Airlines Centru blizu nove zmage proti aktualnim prvakom lige NBA Golden State Warriors (114:119). Luka Dončić je bil ponovno najboljši strelec gostiteljev s 26 točkami, petimi podajami in šestimi skoki, a kaj ko je na drugi strani z enajstimi trojkami in skupno 48 točkami eksplodiral Stephen Curry.