Namen akcije, ki bo potekala med 14. in 27. januarjem, je opozoriti na nevarnosti in možne posledice uporabe mobilnih telefonov med vožnjo. Na ljubljanski mestni občini so ob tem pojasnili, da bodo mestni redarji v času akcije nadzirali upoštevanje pravil v cestnem prometu, ki se navezujejo na prepoved uporabe naprav ali opreme, ki zmanjšuje voznikovo slušno ali vidno zaznavanje ali zmožnost obvladovanja vozila, kamor spada tudi uporaba mobilnih telefonov.

Vozniki sicer lahko uporabljajo naprave za prostoročno telefoniranje. Predpisana globa za ravnanje v nasprotju z zakonodajo je 120 evrov. Ob (ne)uporabi telefona med vožnjo bodo mestni redarji preverjali tudi, kako vozniki upoštevajo pravilo, da morajo biti med vožnjo osebe v motornem vozilu na vseh sedežih, kjer so vgrajeni varnostni pasovi, pripete na način, ki ga je predvidel proizvajalec vozila glede na konstrukcijo zadrževalnega sistema, saj to omogoča optimalno varnost.