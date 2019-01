Raziskovalca sta analizirala zvočne posnetke, ki so jih naredili uslužbenci veleposlaništva in jih je objavila novinarska agencija Associated Press (AP). Ugotovila sta, da zvočni spekter na posnetkih sovpada z oglašanjem karibskih kratkorepih čričkov Anurogryllus celerinictus.

Septembra 2017 je Trumpova administracija odredila umik vsega ne nujnega osebja in njihovih družin z ameriškega veleposlaništva na Kubi, ker naj bi bilo od decembra 2016 do tedaj okoli 25 njihovih uslužbencev izpostavljenih zvočnemu oziroma soničnemu napadu, kot so odločitev utemeljili v ZDA. Po trditvah Washingtona je šlo za visokofrekvenčni zvok, ki se je pojavil nenadoma in je povzročal nenavadne simptome. Po navedbah ameriških zdravnikov so eni tam zaposleni zaradi tega trpeli za nespečnostjo, glavobolom, druge je pestila slaba koncentracija, vsi pa naj bi imeli poškodbe sluha. Pri prizadetih so se menda pojavile težave z ravnotežjem in spominom, pri nekaterih naj bi celo odkrili spremembe živčnih vlaken v možganih. Po pričevanjih nekaterih ameriških diplomatov so čudne zvoke – bobnenje, brnenje, kovinsko škripanje nepojasnjenega izvora in celo krike – doživljali na veleposlaništvu, doma in v hotelih, kjer so prebivali, vključno z njihovimi družinami. Pozneje so se tudi nekateri kanadski diplomati v Havani pritoževali nad nečim podobnim.

Fantomski sonični napad

Doslej je bilo podanih že več teorij o izvoru simptomov in poškodb, nekatere med njimi mejijo kar na znanstveno fantastiko. Ameriški mediji so govorili o akustičnem ali soničnem napadu, ki naj bi ga po razlagi Trumpove administracije izvajale kubanske tajne službe. A glede na to, da si je kubanska vlada prizadevala za obnovitev odnosov z ZDA, kar je julija 2015 privedlo do vnovičnega odprtja ameriškega veleposlaništva v Havani, ta razlaga ni prepričljiva. Posnetke nadležnih zvokov oziroma hrupa, ki so mu bili izpostavljeni ameriški diplomati v Havani, je objavila agencija AP oktobra 2017. Njegov izvor sta na osnovi teh posnetkov poskušala dognati raziskovalca Alexander L. Stubbs z oddelka za integrativno biologijo kalifornijske univerze v Berkeleyju in Fernando Montealegre s fakultete za življenjske znanosti pri britanski Univerzi Lincoln, rezultati njunih analiz pa so bili objavljeni minuli petek na portalu bioRxiv.

»Edino, kar lahko definitivno rečemo, je, da so posneti zvoki, ki jih je objavila AP, oglašanje čričkov; mislimo tudi, da vemo, za katero vrsto gre,« je izjavil Stubbs. »Oglašanje indijskih (to je staro ime za ameriško celino) kratkorepih čričkov Anurogryllus celerinictus se s posnetki AP sklada v podrobnostih tako glede trajanja kot ritma ponavljajočih vibracij, v spektru intenzivnosti, stabilnosti ritma in nihajev na utrip,« v objavljenem članku pojasnjujeta raziskovalca. Po njunem prepričanju analiza zagotavlja trdne dokaze, da je posneti zvok odmev oglašanja čričkov in ne soničnega napada ali kakega drugega tehnološkega izvora.