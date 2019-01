Ker naj bi neko dekle v stanovanju na Rakovi jelši prisilili, da se je zanje prodajalo, so na zatožno klop pred dnevi sedli 32-letni Denis Fazlić in 63-letni Ejub Puškar ter njegova nekdanja zunajzakonska partnerica, 33-letna Suzana. Šele, bi lahko rekli, saj naj bi se vse skupaj dogajalo že septembra 2009. A tudi tokrat se sojenje pred sodnikom Markom Češnovarjem ni začelo – preložitev je predlagal Fazlićev zagovornik Tomaž Savec. Prvič, ker njegov klient še čuti posledice angine in drugič, ker je tožilec Jože Jarc šele zdaj prinesel obsežnejšo dokumentacijo, ki bi, kot je pojasnil, morala biti v sodnem spisu, pa se je pomotoma znašla v tožilskem. Savec je dejal, da jo morata s klientom, preden se bo zagovarjal, še pregledati.

Prestrašena ubogala Kazenski postopek se je začel, ko se je na policiji oglasilo dekle in razložilo, da se je moralo prodajati v Puškarjevem stanovanju na Rakovi jelši. V to naj bi jo prisilil Fazlić, s katerim sta se že nekaj časa poznala, in je bil v navezi s Puškarjevima. Grozil naj bi ji, da bo ubil njene najbližje, in v strahu ga je ubogala. V tem stanovanju naj bi se prostituirala tudi Suzana Puškar, ki naj bi dekletu tudi dajala navodila, kako naj se loti »posla«. Trojica naj bi ji po zatrjevanju tožilstva dala telefon, s katerim se je dogovarjala s strankami, od vsakega odnosa (stali naj bi okoli 50 evrov) pa naj bi ji vzeli določene odstotke. Kakšne, je bilo odvisno od tega, koliko strank je imela na posamezni dan. Predobravnavni narok, na katerem so krivdo zanikali, so opravili že septembra 2014. Sojenje se je začelo leta 2016, a še pred koncem je šla sodnica na drugo delovno mesto. »Spis je bil dodeljen meni, prej žal ni prišel na vrsto,« je zdaj pojasnil Češnovar. Sojenje gre torej spet od začetka, toda še preden bi moral tožilec znova predstaviti obtožnico, je sodniku predal dokumentacijo, podatke, ki jih je zbirala policija o telefonskih oziroma elektronskih komunikacijah obtoženih. »Sodišču sem pred obravnavo sporočil, da je Fazlić bolan, da ima visoko vročino in da se težko zagovarja. Ker je sodišče zavrnilo preložitev, sva se z obtoženim odločila, da bova na sodišče prišla, da pokaževa, da postopka ne zavlačujeva. Pričakovala pa sva krajšo obravnavo, na kateri bi obtoženi zdravstvenim težavam navkljub še lahko sodeloval,« je nato povzel besedo Savec. Da pa je presenečen, da je šele zdaj, devet let po domnevnem kaznivem dejanju, šest let po uvedbi preiskave in na začetku ponovljenega sojenja tožilec v spis vložil dokumente, ki naj bi pomotoma izpadli. »Zagovorniki moramo vsak dokazni predlog temeljito razložiti, sicer ga sodišče ne sprejme. Tožilstvo je danes brez pojasnila vložilo za dva centimetra dokumentacije. Gre za kršitev postopka in pravic obtoženega,« je dejal odvetnik in predlagal preložitev.